Лавров приедет во Вьентьян для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с визитом во Вьентьян. Он поучаствует в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВАС входит в систему механизмов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие важно в контексте выстраивания диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лавров поучаствует в нескольких двусторонних встречах, которые он проведет с азиатскими коллегами. На мероприятиях также будет присутствовать американский представитель — госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее Захарова сообщала, что действия западных стран существенно поднял уровень ядерной опасности в мире. Прямой конфликт держав может обернуться катастрофой для всех.