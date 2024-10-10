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Лавров приедет во Вьентьян для участия в Восточноазиатском саммите

В графике министра иностранных дел РФ значится несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с визитом во Вьентьян. Он поучаствует в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВАС входит в систему механизмов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие важно в контексте выстраивания диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лавров поучаствует в нескольких двусторонних встречах, которые он проведет с азиатскими коллегами. На мероприятиях также будет присутствовать американский представитель — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Захарова сообщала, что действия западных стран существенно поднял уровень ядерной опасности в мире. Прямой конфликт держав может обернуться катастрофой для всех.