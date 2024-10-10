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На Западе набросились на фон дер Ляйен из-за ее слов об Орбане

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о ее коррумпированной сущности после высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Источник: Reuters

В среду фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте выступила с критикой Орбана по его мирным усилиям, направленным на урегулирование кризиса на Украине, и заявила о желании продолжать военную и экономическую поддержку Украины во что бы то ни стало.

«Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в “свободный ЕС”», — написал журналист.

В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

ЕС