В среду фон дер Ляйен на заседании в Европарламенте выступила с критикой Орбана по его мирным усилиям, направленным на урегулирование кризиса на Украине, и заявила о желании продолжать военную и экономическую поддержку Украины во что бы то ни стало.
«Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в “свободный ЕС”», — написал журналист.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.