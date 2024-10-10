Трамп отказался от дебатов с Харрис из-за того, что «уже слишком поздно»

Бывший президент США Дональд Трамп решил не участвовать в новых дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Соответствующее предложение Трамп получил от авторов телеканала Fox News. Они отметили, что публичные дебаты можно провести 24 или 27 октября.
«Процесс уже зашел слишком далеко, голосование началось — рематча не будет!» — написал Трамп.
Он добавил, что кандидат в президенты США от Демократической партии намеревается продолжать курс нынешнего американского президента Джо Байдена. Поэтому говорить с Харрис на дебатах нет смысла.
Ранее папа римский Франциск указал, что и Трамп, и Харрис настроены «против жизни». Кто-то «выбрасывает мигрантов», а кто-то «убивает детей».