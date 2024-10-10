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ЦАХАЛ нанесла удары по автомобильному заводу в Сирии

В результате произошедшего пострадал один человек.

Источник: AP 2023

Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по автомобильному заводу на территории Сирии. Об этом сообщает SANA.

В результате произошедшего один человек получил ранения. Кроме того, под удар попали автомобили с медикаментами и предметами первой необходимости.

Ранее под удар ВС Израиля попали западные районы Дамаска. В результате от ран, полученных при атаке, спустя несколько дней скончался военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Маджид Дивани.

В минобороны Сирии позднее уточнили, что при атаке погибли семь мирных жителей, еще 11 получили ранения. В числе погибших и раненых есть женщины и дети.