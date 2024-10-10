Депутат Закдумы Хабаровского края награждён медалью «За отвагу»

— Наш отряд добровольцев из представителей разных видов боевых искусств был сформирован в 2022 году и принял участие в СВО, — рассказал нашему изданию Всеволод Мохирев. — Мы выполняли боевые задачи в районе поселка Угледар, работали на передовой, на линии непосредственного боевого соприкосновения. Там шли бои, а мы удерживали наши позиции, не давали противнику переходить в наступление. У нас были результативные боевые выходы, это отмечало командование. Наверное, поэтому так много наград. В начале октября пришла новость, что Угледар взят нашими войсками.