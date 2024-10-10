Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия

«У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия», — заявила изданию Newsweek дипломатическая миссия.