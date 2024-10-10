Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия

«У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия», — заявила изданию Newsweek дипломатическая миссия.
По данным посольства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия и просит максимально серьезно отнестись к этой информации. Он подчеркнул, что российская сторона регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст «доказательства» применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы «независимого» отчета.
Минобороны не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.