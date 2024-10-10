Хоценко обсудил создание в Омске проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив

Ранее мы писали о том, что Виталий Хоценко выступил с докладом в Совете Федерации. В частности, он рассказал о проекте строительства нового лечебного корпуса онкодиспансера с поликлиникой. Он уже поддержан Минздравом РФ и Совфедом.