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Хоценко обсудил создание в Омске проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив

Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне встретился в Москве с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона обсудил открытие проектного офиса фонда в Омске. Его специалисты будут помогать готовить заявки для подачи в ПФКИ и сопровождать их.

Также отметим, что арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» прошёл при поддержке администрации президента России и ПФКИ. В его рамках в городе появилось более полусотни ярких муралов.

Ранее мы писали о том, что Виталий Хоценко выступил с докладом в Совете Федерации. В частности, он рассказал о проекте строительства нового лечебного корпуса онкодиспансера с поликлиникой. Он уже поддержан Минздравом РФ и Совфедом.