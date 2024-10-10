Посольство: США не станут вести переговоры с Москвой без участия Киева

Ранее появилась информация о том, что Запад может чаще высказываться о вступлении Киева в переговоры с Москвой в ближайшие несколько недель. Дипломаты опасаются, что позиция западных властей по поддержке Киева может скоро измениться по обе стороны Атлантики.