Посольство: США не станут вести переговоры с Москвой без участия Киева

В посольстве США в РФ заявили о том, что Вашингтон не станет вести переговоры по вопросу конфликта на Украине с Москвой без участия Киева. Об этом сообщают «Известия».
«Мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине», — отметили в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что считают необходимым сохранить дипломатическое взаимодействие между США и Россией, однако невозможно «вести дела как обычно» в условиях конфликта.
Ранее появилась информация о том, что Запад может чаще высказываться о вступлении Киева в переговоры с Москвой в ближайшие несколько недель. Дипломаты опасаются, что позиция западных властей по поддержке Киева может скоро измениться по обе стороны Атлантики.