Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что НАТО представляет собой наибольшую угрозу для стран Европы. Об этом он написал в соцсети X*.
Таким образом эксперт прокомментировал пресс-конференцию в Брюсселе, в ходе которой генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно высказался об антироссийских санкциях, направленных якобы на борьбу с гибридными угрозами альянсу со стороны Москвы.
«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — написал Малинен.
Ранее страны Североатлантического альянса начали серию учений у границ с Россией, которые продлятся до конца осени. По всей протяженности восточного фланга планируется 12 учений.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.