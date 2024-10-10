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Эксперт Малинен: самая большая угроза для Европы исходит от НАТО

Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО о поддержке антироссийских санкций.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что НАТО представляет собой наибольшую угрозу для стран Европы. Об этом он написал в соцсети X*.

Таким образом эксперт прокомментировал пресс-конференцию в Брюсселе, в ходе которой генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно высказался об антироссийских санкциях, направленных якобы на борьбу с гибридными угрозами альянсу со стороны Москвы.

«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — написал Малинен.

Ранее страны Североатлантического альянса начали серию учений у границ с Россией, которые продлятся до конца осени. По всей протяженности восточного фланга планируется 12 учений.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.