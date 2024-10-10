Владимир Путин ознакомился с ходом реализации важного инвестпроекта на севере Иркутской области

Президент отметил, что открытие новых производств в стране стало доброй традицией. В числе успешных проектов Владимир Путин упомянул и Тайшетский алюминиевый завод.
В ряде регионов успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов, созданы новые производства, часть из которых уже работают и скоро выйдут на полную мощность, — сказал Владимир Путин. — В целом промышленное производство у нас растёт, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного, фронтального открытия новых и модернизации действующих производств. И конечно, будем стимулировать, поощрять внедрение передовых, именно отечественных технологий и оборудования.
Строительство Целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске началось в 2018 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в феврале этого года. Проектная мощность нового комбината составляет 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год. По объемам производства этого продукта предприятие в Усть-Илимске занимает третье место в мире. А по качеству продукция не уступает ведущим мировым аналогам. Ожидается, что в 2025 году комбинат выйдет на проектную мощность, и общий объем целлюлозно-бумажной продукции, выпускаемой в Усть-Илимске, составит около 1,5 миллиона тонн.
На новом комбинате появилось 850 новых рабочих мест. А налоговые поступления в бюджет Иркутской области увеличатся до 1,5 миллиардов рублей, когда предприятие выйдет на проектную мощность.
По уровню технологий, масштабу автоматизации и цифровизации производственных процессов новый комбинат — одно из самых современных целлюлозно-бумажных предприятий в мире, — рассказал Алексей Ломко. — Сердце комбината — самая мощная в России картоноделательная машина. Она создана по уникальному проекту: имеет ширину полотна 9,6 метра и способна производить продукцию со скоростью 1200 метров в минуту. На ней мы будем изготавливать картон из стопроцентного натурального волокна. Такой картон имеет премиальные прочностные и печатные свойства. В целом объем производства Группы «Илим» составит рекордную цифру — почти 4,5 миллиона тонн. «Илим» станет одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире и лидером в Китае с долей рынка чистоцеллюлозных гофроматериалов до 60%.
Губернатор Игорь Кобзев во время своего выступления подчеркнул, что лесной комплекс региона обладает колоссальным потенциалом, а сотрудничество с такой компанией, как Группа «Илим», открывает перед Иркутской областью новые возможности для решения важнейших социально-экономических задач.
В первую очередь это увеличение несырьевого неэнергетического экспорта, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Но мы сегодня ставим вопрос о направлении продукции на внутренний региональный рынок. Видим потенциал в объектах малого и среднего предпринимательства, этот ресурс нужно использовать. Договорились, что до конца года проведем встречи с предпринимателями, чтобы они сами сформировали предложения, как они могут использовать продукцию ЦКК в своей работе и интересах Иркутской области.
Глава региона также высоко оценил социальную ответственность Группы «Илим». К примеру, благодаря ее финансовой поддержки проведена модернизация аэропорта в Усть-Илимске, отремонтированы дороги, школы, спортивные объекты и так далее.
Усть-Илимск — город с богатой историей. У него есть настоящее — лесопромышленный комплекс и целлюлозно-картонный комбинат Группы «Илим». И есть будущее — город вошел в число кандидатов в опорные территории. Благодарю Вас, Владимир Владимирович, за чуткое и внимательное отношение к Иркутской области, — сказал Игорь Кобзев, обращаясь к президенту.
Группа «Илим» сейчас реализует еще два проекта в Иркутской области: в Братске начата реконструкция лиственного потока и модернизация картонного потока. На соответствующие цели будет направлено 16 миллиардов рублей.