Владимир Путин ознакомился с ходом реализации важного инвестпроекта на севере Иркутской области

В ряде регионов успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов, созданы новые производства, часть из которых уже работают и скоро выйдут на полную мощность, — сказал Владимир Путин. — В целом промышленное производство у нас растёт, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного, фронтального открытия новых и модернизации действующих производств. И конечно, будем стимулировать, поощрять внедрение передовых, именно отечественных технологий и оборудования.