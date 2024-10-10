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США исключают переговоры с РФ по украинскому кризису

Вашингтон не собирается проводить двусторонние переговоры с Москвой по Украине без участия Киева, заявили «Известиям» в посольстве США в РФ.

Источник: AP 2023

«Что касается Украины, то мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине», — отметили в американской дипмиссии.

Американская сторона, однако, не исключила диалог с Россией по другим вопросам и подчеркнула важность наличия дипломатических контактов между странами.

«Соединенные Штаты считают, что дипломатическое взаимодействие между США и Россией очень важно, особенно в периоды напряженности. У нас были периоды, когда мы тесно сотрудничали и выполняли важную совместную работу. Однако, пока Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, нельзя вести дела как обычно. Мы стараемся держать дверь открытой для лучшего будущего, особенно в плане связей между американцами и россиянами», — сообщили в диппредставительстве США.

Эксперты считают, что любой вариант переговоров по урегулированию украинского конфликта, включая и прямые российско-американские консультации, будет возможен при наличии в Вашингтоне политической воли.

дипломатия