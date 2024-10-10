США исключают переговоры с РФ по украинскому кризису

«Соединенные Штаты считают, что дипломатическое взаимодействие между США и Россией очень важно, особенно в периоды напряженности. У нас были периоды, когда мы тесно сотрудничали и выполняли важную совместную работу. Однако, пока Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, нельзя вести дела как обычно. Мы стараемся держать дверь открытой для лучшего будущего, особенно в плане связей между американцами и россиянами», — сообщили в диппредставительстве США.