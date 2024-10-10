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Свердловский губернатор призвал сделать муниципальные бюджеты самодостаточными

Евгений Куйвашев провел заседание с главами муниципалитетов Свердловской области.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов региона стремиться к самодостаточности местных бюджетов. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании 9 октября.

— Нужно стремиться к обеспечению сбалансированности и повышению самодостаточности местных бюджетов. Прежде всего путем строгого соблюдения финансовой дисциплины и эффективной работы над снижением просроченной дебиторской задолженности, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что регион находится в активной фазе подготовки бюджета на 2025 год и последующий двухлетний период. В контексте планирования бюджетов приоритетными направлениями губернатор назвал выполнение социальных обязательств, стратегических задач президента России, национальных проектов.

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