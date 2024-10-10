Столтенберг рассказал о своих самых сложных переговорах как генсека НАТО

В 2014 году частью России стал Крым, статус которого Киев и страны Запада не признали. После Евромайдана, который российские власти считают государственным переворотом, Луганской и Донецкой областях Украины прошли референдумы, по результатам которых регионы объявили себя независимыми республиками. Местные ополченцы впоследствии вступили в противостояние с украинским правительством.