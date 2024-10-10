Свердловский депутат раскритиковал идею налога на бездетность

«Мое мнение — отрицательное. Я в советское время помню этот налог, тогда меня это не сильно беспокоило, а сейчас я могу сказать свое мнение: хороший путь сложнее и длиннее, но правильный путь — создавать условия любой семье, чтобы им хотелось иметь детей, чтобы эта семья расширялась, была многодетной», — заявил Погудин в эфире телеканала ОТВ.
Он отметил, что нужно создавать условия, в которых семьи будут чувствовать плечо государства и реже сталкиваться с проблемами и огорчениями. Запретительные меры, по его мнению, неэффективны.
Ввести налог на бездетность предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Пока законопроект еще не разработан. Директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок заявила ранее, что такой налог поможет уравнять россиян. «Вдумайтесь: кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей и не тратит часть своих доходов на развитие этих детей, на их содержание, воспитание. А кто-то растит пятерых или семерых, а НДФЛ они платят одинаково», — сказала Гурченок.