Свердловский депутат раскритиковал идею налога на бездетность

Ввести налог на бездетность предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Пока законопроект еще не разработан. Директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок заявила ранее, что такой налог поможет уравнять россиян. «Вдумайтесь: кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей и не тратит часть своих доходов на развитие этих детей, на их содержание, воспитание. А кто-то растит пятерых или семерых, а НДФЛ они платят одинаково», — сказала Гурченок.