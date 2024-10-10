В Крыму 18 марта может стать памятной датой

18 марта — праздничный день
«Среди ожидаемых законов, которые мы обязательно рассмотрим в течение осенней сессии — проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта — Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией».
Авторами данной законодательной инициативы стали депутаты от Крыма.
Сейчас законодательная инициатива проходит согласовательную процедуру, внесена в Государственную Думу, уточнил он.
Какие законы рассмотрят в Госдуме
Говоря о некоторых наиболее значимых законах, которые были приняты в конце прошлого года, а также в текущем году, депутат отметил, что в конце 2023 года был принят базовый «Закон о занятости», до этих пор в стране на протяжении 33 лет действовал закон, принятый еще при Чубайсе«, и наконец-то мы приняли новый “Закон о занятости”, который прежде всего направлен на защиту трудовых прав», уточнил депутат.
Кроме того, он напомнил, что после многолетней дискуссии принят закон об индексации пенсий работающих пенсионеров. Закон заработает с 1 января 2025 года, индексироваться пенсии будут дважды в год.
«Также был принят большой пакет законов об участниках специальной военной операции, о защите прав семей ветеранов СВО. Там свыше 100 нормативных актов приняты депутатами Госдумы», — сказал Ивлев.
Кроме того, внесен пакет законопроектов о противодействии незаконной миграции и принят проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.
«Проект бюджета сбалансирован и отвечает полностью задачам, поставленным президентом нашей страны. Государственная программа “Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь профинансирована в полном объеме. Это означает, что будут и дальше строиться дороги, ремонтироваться школы, больницы, открываться ФАПы, будет зарплата и будут налоги в бюджет Крыма”, — резюмировал он.