В Крыму 18 марта может стать памятной датой

Говоря о некоторых наиболее значимых законах, которые были приняты в конце прошлого года, а также в текущем году, депутат отметил, что в конце 2023 года был принят базовый «Закон о занятости», до этих пор в стране на протяжении 33 лет действовал закон, принятый еще при Чубайсе«, и наконец-то мы приняли новый “Закон о занятости”, который прежде всего направлен на защиту трудовых прав», уточнил депутат.