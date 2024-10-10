Каким станет Ташкент к 2045 году — Мирзиёеву представили проект генплана

В соответствии с градостроительными требованиями, у граждан должна быть возможность добраться до ближайшего детского сада, школы, больницы, объектов торговли и оказания услуг из своего места жительства не более чем за 15 минут. В связи с этим сеть общественного транспорта расширят, увеличат количество узлов и остановок. Кроме того, построят новые дороги и организуют маршруты метробуса.