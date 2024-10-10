Экс-замглавы МВД Марат Кожаев принес присягу депутата Сената

«Мы поздравляем вас с назначением сенатором и желаем успехов в депутатской деятельности. Выражаем надежду на ваш плодотворный труд во имя интересов страны. Марат Кожаев изъявил желание работать в составе Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам», — сказал Ашимбаев.