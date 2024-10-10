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Экс-замглавы МВД Марат Кожаев принес присягу депутата Сената

Назначенный депутатом Сената Марат Кожаев на пленарном заседании палаты 10 октября 2024 года принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: скрин с видео

Спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что Марат Кожаев был назначен сенатором главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы поздравляем вас с назначением сенатором и желаем успехов в депутатской деятельности. Выражаем надежду на ваш плодотворный труд во имя интересов страны. Марат Кожаев изъявил желание работать в составе Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам», — сказал Ашимбаев.

Он отметил, что в соответствии с конституционными нормами, назначенный депутат должен принести присягу.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», — зачитал Марат Кожаев.

4 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.