Экс-замглавы МВД Марат Кожаев принес присягу депутата Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что Марат Кожаев был назначен сенатором главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
«Мы поздравляем вас с назначением сенатором и желаем успехов в депутатской деятельности. Выражаем надежду на ваш плодотворный труд во имя интересов страны. Марат Кожаев изъявил желание работать в составе Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам», — сказал Ашимбаев.
Он отметил, что в соответствии с конституционными нормами, назначенный депутат должен принести присягу.
«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», — зачитал Марат Кожаев.
4 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.