ВС РФ сбили 92 украинских БПЛА в небе над Россией. Военная операция, день 960-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион, сообщил руководитель Адыгеи Кумпилов. Глава Чечни Кадыров предложил отправлять на СВО молодых людей республики, ведущих «аморальный образ жизни». «Газета.Ru» ведет хронику событий.