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ВС РФ сбили 92 украинских БПЛА в небе над Россией. Военная операция, день 960-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион, сообщил руководитель Адыгеи Кумпилов. Глава Чечни Кадыров предложил отправлять на СВО молодых людей республики, ведущих «аморальный образ жизни». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:44 Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

8:38 Российские войска продвигаются вперед более чем на 10 участках в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

8:27 Нарушители законов в Чечне, в том числе правил дорожного движения, будут направлены в зону специальной военной операции, чтобы искупать свои нарушения и преступления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

8:12 В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.

8:04 ❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 960-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.