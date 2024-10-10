Дмитрий Демешин: транспортная отрасль — одна из флагманских в экономике Хабаровского края

Дополнительно, по словам Дмитрия Демешина, на территории угольного терминала у мыса Манорский идет строительство вахтового поселка и сооружений для пропуска через госграницу.

Также вчера Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в границы ТОР земельных участков и участков акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Это обеспечит условия для реализации инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, связывающей терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.