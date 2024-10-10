Дмитрий Демешин: транспортная отрасль — одна из флагманских в экономике Хабаровского края

Губернатор начал свою программу с облета над участком строительства Тихоокеанской железной дороги в Тугуро-Чумиканском районе, — сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Транспортная сфера занимает одно из ведущих мест в экономике Хабаровского края. В 2023 году морские и речные порты края обработали почти 46 миллионов тонн разнообразных грузов, что ставит регион на шестое место в России, — сообщил Дмитрий Демешин.
Губернатор также проверил прогресс в строительстве угольного морского терминала в порту Эльга.
Ключевая задача инвестпроектов, таких как Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, заключается в экспорте угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их завершение позволит к 2026 году увеличить экспорт угля до 30 миллионов тонн ежегодно. На текущий момент строительные работы завершены более чем на 70%.
— Новая железная дорога может быть увеличена в провозной способности до 50 миллионов тонн в год к 2027 году, — добавил глава Хабаровского края.
— Это край русской земли! Осваиваем территории, в том числе благодаря порту Эльга. Новая дорога, сопоставимая с БАМом по объемам транспортировки угля, чрезвычайно важна. Мы надеемся, что уже к концу года отечественный уголь будет отправляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — заявил Дмитрий Демешин, находясь на окончательной точке строительства частной железной дороги.
Уже получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». При проектировании угольного терминала учитывались все экологические нормы. Уголь будет поступать в морской терминал после обработки специальным раствором, который предотвращает смерзание и пыление.
Дополнительно, по словам Дмитрия Демешина, на территории угольного терминала у мыса Манорский идет строительство вахтового поселка и сооружений для пропуска через госграницу.
Также вчера Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в границы ТОР земельных участков и участков акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Это обеспечит условия для реализации инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, связывающей терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.