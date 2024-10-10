Урсула фон дер Ляйен вновь посетит Молдову

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит в четверг с рабочим визитом Молдову. В Кишиневе она встретится с главой государства Майей Санду.
Как заявили в пресс-службе администрации президента, этот визит «подчеркивает еще более тесные отношения между Кишиневом и Брюсселем». По итогам встречи Санду и фон дер Ляйен проведут совместный брифинг.
Это первый визит главы Еврокомиссии в Молдову после переизбрания в июле 2024 года на новый пятилетний срок.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в ходе визита в Кишинев фон дер Ляйен объявит о предоставлении Молдове дополнительного финансирования.
В мэрии Кишинева предупредили, что в четверг с 08.00 до 18.00 в связи с визитом европейской гостьи будет ограничен доступ граждан в центр города и на улицы, ведущие к аэропорту. По маршруту движения официальной колонны будут прекращены работы по ремонту дорог, теплосетей, вырубке деревьев и прочее.