Урсула фон дер Ляйен вновь посетит Молдову

В мэрии Кишинева предупредили, что в четверг с 08.00 до 18.00 в связи с визитом европейской гостьи будет ограничен доступ граждан в центр города и на улицы, ведущие к аэропорту. По маршруту движения официальной колонны будут прекращены работы по ремонту дорог, теплосетей, вырубке деревьев и прочее.