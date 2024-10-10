Corriere della Sera: Киев прекратит огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС

Киев ранее настаивал на реализации «формулы мира», которая, в частности, содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Россия исключает возможность переговоров на основе «формулы мира».