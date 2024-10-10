Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым

«Мы с большой ответственностью подходим к вопросу развития сотрудничества с вашей страной. Мы являемся стратегическими партнерами. Вы сегодня сказали о работе Совместной межправительственной комиссии. Я тоже наблюдал за работой, инструктировал правительство, в каком направлении нужно двигаться, какие решения надо принимать, поскольку действительно дружеские отношения с Туркменистаном являются для нас приоритетом».