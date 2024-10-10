Строительство АЭС в Казахстане могут оплатить в рассрочку

«Соответственно, нет понимания, как будет финансироваться (строительство АЭС — Прим. ред.). Знаю, что один из вариантов финансирования строительства АЭС — это получить его в рассрочку. Та компания, которая будет его строить, может предоставить отсрочку платежа. Соответственно, для его финансирования средства могут и не понадобиться. Но сейчас мы не можем это с точностью утверждать, потому что нет понимания даже, кто будет строить», — озвучил Арман Касенов.