Строительство АЭС в Казахстане могут оплатить в рассрочку

Спикер подчеркнул, что еще не принято решение о том, кто будет строить АЭС.
«Соответственно, нет понимания, как будет финансироваться (строительство АЭС — Прим. ред.). Знаю, что один из вариантов финансирования строительства АЭС — это получить его в рассрочку. Та компания, которая будет его строить, может предоставить отсрочку платежа. Соответственно, для его финансирования средства могут и не понадобиться. Но сейчас мы не можем это с точностью утверждать, потому что нет понимания даже, кто будет строить», — озвучил Арман Касенов.
Он также ответил, является ли проект по строительству АЭС убыточным.
«Как может быть убыточным проект, который зависит от тарифов? Все энергогенерирующие проекты имеют расходы. Эти расходы ложатся в тариф, который будет обслуживаться», — озвучил Арман Касенов.
8 октября 2024 года в Центральной избирательной комиссии огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС. По данным ведомства, более 5,5 млн казахстанцев поддержали строительство такой станции в стране.