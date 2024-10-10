Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе реализации нацпроектов

В ходе прямого эфира глава города ответил на вопросы жителей. Одной из значительно волнующих горожан тем после отопления и подачи ГВС стал ремонт дорог. Сергей Шелест напомнил, что широкий капитальный ремонт и реконструкция дорог в областном центре ведутся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.
«В этом году у нас 9 дорог было отремонтировано в рамках БКД. Сейчас мы находимся в ДК “Химик”, и рядом улица Заозерная тоже ремонтируется в рамках этого нацпроекта, но уже на 2025 год. То есть досрочно мы отторговали, и туда уже подрядчик вышел. Пока позволяют погодные условия, будет делать», — сообщил Сергей Шелест.
Также мэр Омска сделал заявление по еще одному объекту, работы на котором ведутся по нацпроекту БКД. Речь идет о Сыропятском тракте. Жителей интересовал вопрос установки светофора у СНТ «Фантазия».
«В рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” на Сыропятский тракт выделено больше миллиарда рублей. Сейчас полным ходом идут работы. Там в проекте, насколько я помню, установка светофорного объекта предусмотрена не только у СНТ “Фантазия”, но еще и у СНТ “Молния”. И для пешеходов, и для автомобильного транспорта там будет организовано движение согласно проекту. Сдача, думаю, должна быть в декабре», — отметил Сергей Шелест.
«На объекте работает новая компания. Были проблемы в части уже построенных конструкций. Сейчас все экспертизы прошли, приняли решение об усилении этих конструкций. И на сегодня полным ходом идет строительство школы. Объект состоит из шести корпусов. Четыре корпуса мы надеемся подвести с подрядчиком уже в этом году. Подадим тепло, и в зимний период будут проводиться внутренние работы. Сделаем все, чтобы в новой школе занятия начались 1 сентября», — заявил мэр Омска.
Кроме того, Сергей Шелест сообщил о ходе строительства многоэтажки на 1-й Ленинградской. Туда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут переселены жители аварийного и ветхого жилья.
«Также была проблема с подрядчиком, пришлось его убирать с этой стройки. Спасибо Алексею Николаевичу Певневу, который согласился взять этот дом-достройку. Также появился ряд неправильных решений со стороны экспертизы. Сейчас все проведено с новой экспертизой. Решения все приняты, полным ходом идет отделка этого дома. Готовность — порядка 85%. В первой девятиэтажной секции практически все уже под чистовую отделку. Были проблемы на третьем и пятом этажах десятиэтажной секции. Пришлось усиливать конструкцию, добавлять железо. И все эти вопросы сейчас закрыты. Идет отделка фасада. В планах у нас, чтобы в декабре люди начали туда заселяться, это 218 квартир», — прокомментировал Сергей Шелест.
В ходе эфира возник вопрос о проблемах с догазификацией дома в Октябрьском административном округе, где проживают пенсионеры. Сергей Шелест напомнил, что в рамках национального проекта «Экология» в Омске существует возможность получить возмещение затрат при переходе с печного отопления на газ. В этом году компенсацию получили 834 абонента, в прошлом — 554.
На следующий год также планируется продолжение этой программы. Обратившихся на прямую линию глава города попросил предоставить адрес, чтобы специалисты администрации Омска помогли разобраться в решении вопроса.