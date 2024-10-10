Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе реализации нацпроектов

«Также была проблема с подрядчиком, пришлось его убирать с этой стройки. Спасибо Алексею Николаевичу Певневу, который согласился взять этот дом-достройку. Также появился ряд неправильных решений со стороны экспертизы. Сейчас все проведено с новой экспертизой. Решения все приняты, полным ходом идет отделка этого дома. Готовность — порядка 85%. В первой девятиэтажной секции практически все уже под чистовую отделку. Были проблемы на третьем и пятом этажах десятиэтажной секции. Пришлось усиливать конструкцию, добавлять железо. И все эти вопросы сейчас закрыты. Идет отделка фасада. В планах у нас, чтобы в декабре люди начали туда заселяться, это 218 квартир», — прокомментировал Сергей Шелест.