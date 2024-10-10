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Глава Башкирии рассказал о дружеских связях с ДНР

Глава Башкирии рассказал о дружеских связях с ДНР.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о дружеских связях республики с ДНР.

«Приветствуем большого друга Башкортостана, Главу ДНР Дениса Владимировича Пушилина. Он приехал к нам на празднование Дня Республики, уже в третий раз. Наши народы связывают братские отношения, взаимопонимание и уважение. Сегодня много жителей Башкортостана воюют за освобождение территорий Донбасса и Новороссии. Мы всей республикой поддерживаем жителей и принимаем активное участие в возрождении этих территорий. Будем помогать и дальше.

Мы внимательно следим за теми процессами, которые происходят в Донецкой Народной Республике. Нас очень радует, что появляются серьезные признаки возрождения экономики. Мы видим, что регион развивается, люди возвращаются в свои дома», — написал он.

Глава республики также отметил, что на очередной встрече с Денисом Пушилиным обсуждались планы более глубокой экономической интеграции. Так как у регионов много точек соприкосновения и общих интересов.

«От всей души желаю Донецкой Народной Республике процветания, ее жителям — всего самого доброго», — завершил он свой пост.