Глава Башкирии рассказал о дружеских связях с ДНР.

«Приветствуем большого друга Башкортостана, Главу ДНР Дениса Владимировича Пушилина. Он приехал к нам на празднование Дня Республики, уже в третий раз. Наши народы связывают братские отношения, взаимопонимание и уважение. Сегодня много жителей Башкортостана воюют за освобождение территорий Донбасса и Новороссии. Мы всей республикой поддерживаем жителей и принимаем активное участие в возрождении этих территорий. Будем помогать и дальше.



Мы внимательно следим за теми процессами, которые происходят в Донецкой Народной Республике. Нас очень радует, что появляются серьезные признаки возрождения экономики. Мы видим, что регион развивается, люди возвращаются в свои дома», — написал он.