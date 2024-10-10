Полпред в УрФО Артем Жога дал установки на выборы-2025

Полпред призвал губернаторов УрФО сосредоточиться на предстоящих задачах. В следующем году на Урале пройдут выборы сразу в три региональных парламента — в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Челябинской областях. Это, по словам Артема Жоги, будет генеральной репетицией перед выборами в Государственную думу 2026 года. Задача — сохранить и укрепить существующий уровень проведения голосования, при необходимости донастроить ключевые механизмы.