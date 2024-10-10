Полпред в УрФО Артем Жога дал установки на выборы-2025

Жога отметил, что выборы в сентябре прошли успешно. Он акцентировал внимание на том, что среди избранных депутатов есть участники специальной военной операции. В регионах округа депутатами от партии «Единая Россия» стали 20 бойцов.
Полпред призвал губернаторов УрФО сосредоточиться на предстоящих задачах. В следующем году на Урале пройдут выборы сразу в три региональных парламента — в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Челябинской областях. Это, по словам Артема Жоги, будет генеральной репетицией перед выборами в Государственную думу 2026 года. Задача — сохранить и укрепить существующий уровень проведения голосования, при необходимости донастроить ключевые механизмы.
Не менее важным было обсуждение вопроса поддержки участников СВО и членов их семей. Артем Жога отметил, что во всех регионах УрФО система помощи отлажена, но эту работу необходимо усилить. Власти и общественные организации должны объединяться, непрерывно контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было искусственных границ или белых пятен.
«Задача — относиться к каждому запросу по линии СВО адресно, внимательно, без бюрократии и хождению по кругу», — подчеркнул полпред.
Он напомнил, что регионы округа за последние недели значительно увеличили суммы выплат для бойцов. Такая весомая поддержка позволит военнослужащим не переживать о достатке семей и их бытовом обеспечении.
Отдельно Артем Жога остановился на деятельности добровольцев из Гуманитарного добровольческого корпуса, в частности на проекте «Доброслужащий», в рамках которого чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях.
«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — добавил полпред.
Напомним, о назначении нового уральского полпреда президента стало известно 3 октября. В ночь на 4 октября Артем Жога прилетел в Екатеринбург. Затем новый полпред встретился с губернаторами Уральского федерального округа и посетил строительный форум 100+ Technobuild. Накануне полпред начал знакомство с регионами УрФО. В среду, 9 октября, он посетил Челябинскую область.