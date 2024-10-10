Справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг с 1 ноября

«С 1 ноября 2024 года справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Как поясняется в тексте, до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.
Так, подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через «Госуслуги», но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.
Ранее «Известия» сообщили, что в 2025 году будет введен механизм уведомления граждан через портал госуслуг о заключенном договоре на потребкредит.