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Справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг с 1 ноября

Правительство РФ упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции (СВО), с 1 ноября ее можно будет получить через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 ноября 2024 года справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как поясняется в тексте, до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.

Так, подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через «Госуслуги», но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

Ранее «Известия» сообщили, что в 2025 году будет введен механизм уведомления граждан через портал госуслуг о заключенном договоре на потребкредит.

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