Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Нижегородской области

«Наш завод может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, и мы планируем занять до 30 процентов рынка в нашем сегменте. Уже сейчас предприятие выпускает широкий ассортимент продукции — такие ткани, как мебельный велюр, тюль, водостойкие и огнестойкие ткани», — сообщила Надежда Аверина.