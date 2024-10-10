Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Нижегородской области

«Ключевая задача — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку».
О планах нового предприятия президенту страны рассказала гендиректор ООО «Первая ткацкая фабрика» Надежда Аверина.
«Наш завод может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, и мы планируем занять до 30 процентов рынка в нашем сегменте. Уже сейчас предприятие выпускает широкий ассортимент продукции — такие ткани, как мебельный велюр, тюль, водостойкие и огнестойкие ткани», — сообщила Надежда Аверина.
Она подчеркнула, что на предприятии заботятся не только о качестве продукции, но и о сотрудниках. Каждого обеспечивают жильем и обучают по программе «Наставничество».
На ВКС присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он поблагодарил президента за поддержку.
«Владимир Владимирович, хотел поблагодарить вас за поддержку запуска всех инструментов, которые перечислены, и выразить благодарность правительству Российской Федерации», — сказал Глеб Никитин.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сервис помощи при переезде запустят в Нижегородской области. Это способ поддержки высококвалифицированных специалистов, в которых заинтересован регион.