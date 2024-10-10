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Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Нижегородской области

ВОЛОДАРСК, 10 октября, ФедералПресс. Президенту России Владимиру Путину 9 октября 2024 года представили новое производство на Первой ткацкой фабрике в Володарском муниципальном округе Нижегородской области. Встреча прошла в формате ВКС.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевая задача — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку».

отметил Владимир Путин

О планах нового предприятия президенту страны рассказала гендиректор ООО «Первая ткацкая фабрика» Надежда Аверина.

«Наш завод может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, и мы планируем занять до 30 процентов рынка в нашем сегменте. Уже сейчас предприятие выпускает широкий ассортимент продукции — такие ткани, как мебельный велюр, тюль, водостойкие и огнестойкие ткани», — сообщила Надежда Аверина.

Она подчеркнула, что на предприятии заботятся не только о качестве продукции, но и о сотрудниках. Каждого обеспечивают жильем и обучают по программе «Наставничество».

На ВКС присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он поблагодарил президента за поддержку.

«Владимир Владимирович, хотел поблагодарить вас за поддержку запуска всех инструментов, которые перечислены, и выразить благодарность правительству Российской Федерации», — сказал Глеб Никитин.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сервис помощи при переезде запустят в Нижегородской области. Это способ поддержки высококвалифицированных специалистов, в которых заинтересован регион.

Путин Владимир