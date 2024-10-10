Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

По словам собеседников агентства, украинские военные имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев дефицита, что стало возможно благодаря союзникам Киева, в частности помощи США и Франции и инициативе Чехии по передаче снарядов. О том, что ВСУ перебрасывают в регион новые силы, говорил и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, но он связывал это с большими потерями Украины на курском направлении. По данным российского Минобороны, к 9 октября они составили 21,3 тыс. военнослужащих.
Вторжение ВСУ в Курскую область, начавшееся 6 августа, в первые дни произвело впечатление на союзников Киева, но одновременно вызвало обеспокоенность у некоторых из них из-за возможного ответа Москвы, пишет агентство. Власти Украины заявляли, что ситуацию в регионе можно использовать «в качестве разменной монеты» на переговорах, но их перспективы неясны, отмечает Bloomberg. Союзники Украины допускают, что президент Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию по условиям завершения конфликта с Россией.
Зеленский называл целью ВСУ в Курской области «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока».
12 августа курский губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где на тот момент оставались около 2 тыс. человек. Российское Минобороны регулярно сообщает об отражении атак ВСУ и не раз отчитывалось об освобождении занятых украинскими войсками поселений. Например, 9 октября ведомство сообщило, что российские военные вернули контроль над деревней Новая Сорочина и хутором Покровский.
Президент России Владимир Путин заявлял, что атака Киева на Курскую область — масштабная провокация, и называл «священным долгом» армии выбить украинские силы с этой территории. Он пообещал, что власти и военные «сделают все, чтобы восстановилась нормальная жизнь» в приграничных регионах. Президент выразил уверенность, что операция ВСУ провалится, после чего Украина захочет перейти к переговорам. Путин в конце сентября заявил, что Россия не отказывается от диалога, но сначала нужно «разобраться с бандитами», проникшими в Курскую область.
Среди условий мира, которые Путин озвучивал летом, он называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Киев назвал их ультиматумом.