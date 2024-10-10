Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин заявлял, что атака Киева на Курскую область — масштабная провокация, и называл «священным долгом» армии выбить украинские силы с этой территории. Он пообещал, что власти и военные «сделают все, чтобы восстановилась нормальная жизнь» в приграничных регионах. Президент выразил уверенность, что операция ВСУ провалится, после чего Украина захочет перейти к переговорам. Путин в конце сентября заявил, что Россия не отказывается от диалога, но сначала нужно «разобраться с бандитами», проникшими в Курскую область.