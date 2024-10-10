Токаев и Бердымухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде

— Абай — выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. «Стремись знать как можно больше», — писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде — исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.