Токаев и Бердымухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде

Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову и туркменскому народу за награждение его юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги». По его словам, это служит знаком взаимопонимания и дружбы между двумя народами.
В своем выступлении Глава нашего государства назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу.
— Абай — выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. «Стремись знать как можно больше», — писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде — исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что в этом году в Астане был установлен памятник великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги, к которому в нашей стране относятся с особой теплотой, а его творчество является общим для всех тюркских народов.
— Произведения Абая и Махтумкули — это ценное достояние всего тюркского мира. Наш общий долг — сохранить его и передать последующим поколениям. Примеров преемственности в поэзии двух великих поэтов очень много. Наши народы связывают единые корни, общая история, схожие язык и культура. На этой незыблемой основе мы построили прочные и гармоничные отношения, которые сейчас поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Подтверждением этому служит мой сегодняшний официальный визит в Туркменистан. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы, — заявил Глава государства.