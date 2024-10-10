Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и КНР по денуклеаризации

«Нет, это не соответствует действительности. Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», — сказал Рябков журналистам.
Рябков напомнил, что США в то время посылали ряд сигналов о своей заинтересованности в диалоге с Пекином по контролю над вооружениями, а Россия, в свою очередь, в приоритете рассматривала в качестве «участников подобных гипотетических переговоров союзников США, обладающих ядерным оружием — Великобританию, Францию, которые, естественно, тоже не проявили никакого желания подключаться к переговорам».
«Но все это в прошлом. Сейчас ситуация радикально изменилась», — добавил Рябков.
Накануне Трамп заявил, что в годы его пребывания у власти Соединенные Штаты, Россия и Китай были близки к заключению сделки, которая подразумевала полный отказ от ядерного оружия. По его словам, планировавшаяся сделка подразумевала участие США, Китая и России и предполагала дальнейшее распространение на другие страны..