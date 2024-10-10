Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и КНР по денуклеаризации

Рябков напомнил, что США в то время посылали ряд сигналов о своей заинтересованности в диалоге с Пекином по контролю над вооружениями, а Россия, в свою очередь, в приоритете рассматривала в качестве «участников подобных гипотетических переговоров союзников США, обладающих ядерным оружием — Великобританию, Францию, которые, естественно, тоже не проявили никакого желания подключаться к переговорам».