Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

Ряд направлений работы обозначил Владимир Гутенев, являющийся заместителем председателя комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». В приоритете — поддержка отечественных производителей, защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, прогнозирование потребности в кадрах в рамках реализации госпрограмм и нацпроектов технологического суверенитета. В частности, одна из инициатив в части кадров для оборонно-промышленного комплекса уже проработана и находится на рассмотрении в правительстве РФ. Кроме того, Владимир Гутенев обратил особое внимание на вопрос о проведении контрольных мероприятий безопасности по программно-аппаратному комплексу, а также объектам критической инфраструктуры.