В Иркутской области продолжается процесс создания муниципальных округов

К принятию в первом и окончательном чтении рекомендованы проекты законов по преобразованию поселений в Иркутском, Качугском, Жигаловском, Нукутском районах. Во втором чтении будет рассматриваться законопроект по объединению поселений в Заларинском районе. Помимо этого, к сессии подготовлены законопроекты, которые позволят привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.
На октябрьской сессии Заксобрания доклад о состоянии местного самоуправления в 2023 году представит Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. Как пояснила исполнительный директор АМО Зоя Масловская, депутатов проинформируют о реализации нацпроектов в территориях, о кадровой обеспеченности муниципальной службы, а также о проблемах, которые больше всего волнуют жителей.
Кроме того, парламентарии будут рассматривать кандидатуры для награждения Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области. Перед сессией они были согласованы комиссией по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, заседание которой состоялось под председательством Галины Кудрявцевой.