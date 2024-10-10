В Иркутской области продолжается процесс создания муниципальных округов

К принятию в первом и окончательном чтении рекомендованы проекты законов по преобразованию поселений в Иркутском, Качугском, Жигаловском, Нукутском районах. Во втором чтении будет рассматриваться законопроект по объединению поселений в Заларинском районе. Помимо этого, к сессии подготовлены законопроекты, которые позволят привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.