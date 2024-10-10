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Бахтиёр Саидов встретился с новым главой дипмиссии Афганистана

Абдул Гаффар Терави выразил благодарность от имени Афганистана за постоянную помощь, которую оказывает Узбекистан.

Источник: Министерство иностранных дел республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового главу дипломатической миссии Афганистана Абдула Гаффара Терави, сообщает пресс-служба МИД РУз.

«В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость всестороннего развития отношений между Узбекистаном и Афганистаном, реализации неиспользованного потенциала, разработки новых проектов, служащих интересам народов двух стран», — говорится в сообщении.

Абдул Гаффар Терави выразил благодарность от имени Афганистана за постоянную помощь, оказываемую Узбекистаном.