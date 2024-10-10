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Антонова освободили от обязанностей посла в США

Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству», — указано в документе.

Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день он вылетел спецрейсом в Москву.

Антонова назначили послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.

Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новый посол в США будет своевременно назначен. По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, кандидатура нового главы дипмиссии в Штатах сейчас прорабатывается, назначение состоится после выполнения всех формальностей.

Путин Владимир