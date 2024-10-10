Сергеенко: информационная война против Беларуси будет нарастать

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Информационная война против Беларуси накануне президентских выборов будет только нарастать, депутаты должны давать достойный информационный отпор противнику, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.
В Овальном зале в четверг проходит встреча-семинар с помощниками белорусских депутатов. Такого рода встреча проводится впервые.
«Информационная война разворачивается не только у наших границ, но и в информационном пространстве нашей страны», — отметил Сергеенко.
С приближением президентской избирательной кампании виток этой информационной войны будет только нарастать.
«Поэтому вы должны быть не только готовы этому противостоять, но и своим ответным словом давать отпор», — подчеркнул Сергеенко, обращаясь в присутствующим в Овальном зале депутатам и их помощникам.
Спикер нижней палаты парламента отметил важность взаимодействия депутатского корпуса со СМИ.
«Большинство помощников помогает своим депутатам вести персональные сайты, аккаунты в социальных сетях. Очень важно, чтобы они существовали не для галочки, а были интересными, запоминающимися, чтобы люди видели вовлеченность парламентариев в те проблемы, которые волнуют наших людей», — отметил Сергеенко.
По его словам, не стоит избегать острых тем.
«Если мы не будем видеть и реагировать на острые темы, то заниматься этим будут другие — наш противник этими ситуациями будет пользоваться и нас переигрывать», — особо подчеркнул Сергеенко.