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Токаев почтил Монумент Независимости Туркменистана

Глава государства возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана, передает DKnews.kz.

Источник: Акорда

В рамках официального визита в Ашхабад Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана.

Торжественная церемония стала ярким воплощением прочности уз дружбы и взаимопонимания двух стран.