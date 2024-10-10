Токаев почтил Монумент Независимости Туркменистана

В рамках официального визита в Ашхабад Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана.
Торжественная церемония стала ярким воплощением прочности уз дружбы и взаимопонимания двух стран.
Глава государства возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана, передает DKnews.kz.
В рамках официального визита в Ашхабад Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана.
Торжественная церемония стала ярким воплощением прочности уз дружбы и взаимопонимания двух стран.