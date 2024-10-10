Правительство Калининградской области намерено расширить список ограничений для мигрантов

Речь главным образом о тех, кто работает по патентам.
В частности, предлагается запретить привлечение иностранцев к розничной и оптовой торговле, за исключением торговли автотранспортом и мотоциклами. Запрет также касается предоставления продуктов питания и напитков.
Публичное обсуждение проекта указа, подготовленного министерством социальной политики Калининградской области, продлится до 15 октября.
Важно отметить, что новые ограничения станут дополнением к тем, что уже действуют в отношении иностранных граждан, действующих с 2021 года.