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Правительство Калининградской области намерено расширить список ограничений для мигрантов

Правительство Калининградской области намерено расширить список ограничений для мигрантов на 2025 год.

Источник: KaliningradToday

Речь главным образом о тех, кто работает по патентам.

В частности, предлагается запретить привлечение иностранцев к розничной и оптовой торговле, за исключением торговли автотранспортом и мотоциклами. Запрет также касается предоставления продуктов питания и напитков.

Публичное обсуждение проекта указа, подготовленного министерством социальной политики Калининградской области, продлится до 15 октября.

Важно отметить, что новые ограничения станут дополнением к тем, что уже действуют в отношении иностранных граждан, действующих с 2021 года.