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В Башкирии появятся новые полумиллионные штрафы

Власти объяснили смысл новых крупных штрафов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неисполнение указов главы республики будут штрафовать. Денежное наказание будет достигать полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

— Законопроект разработали в рамках исполнения указа Путина для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, — пояснил спикер Курултая Константин Толкачев.

Напомним, в Башкирии введен режим базовой готовности. Оперативный штаб возглавляет руководитель региона, чьи указы должны быть обязательны для исполнения.

штрафы