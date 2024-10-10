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Песков назвал уткой утверждения об участии военных КНДР в СВО

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную информационную утку. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это похоже на очередную утку информационную», — заявил представитель Кремля.

С утверждением, будто военнослужащие КНДР могли быть отправлены на Украину, выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна. Министр также заявил, что военнослужащие из КНДР якобы уже могли погибнуть на территории Украины.

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав России, а правовые нормы соглашения не имеют обратной силы. Кроме того, указывал российский лидер, у Москвы нет необходимости в чьей либо помощи на СВО.

Песков Дмитрий