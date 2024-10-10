Песков назвал уткой утверждения об участии военных КНДР в СВО

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав России, а правовые нормы соглашения не имеют обратной силы. Кроме того, указывал российский лидер, у Москвы нет необходимости в чьей либо помощи на СВО.