Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

«Ещё когда находились мы в Нью-Йорке, Гутерреш встречался с министром (иностранных дел РФ Сергеем Лавровым — ред.), он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил (свое участие)», — сказал агентству замглавы МИД на полях VIII Международной конференции омбудсменов.