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Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

МИД РФ: генсек ООН Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Ещё когда находились мы в Нью-Йорке, Гутерреш встречался с министром (иностранных дел РФ Сергеем Лавровым — ред.), он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил (свое участие)», — сказал агентству замглавы МИД на полях VIII Международной конференции омбудсменов.

Ранее Вершинин, участвовавший в пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», сообщил о приглашении генсекретаря ООН на казанский саммит БРИКС.

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