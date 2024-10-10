«Случилось необъяснимое»: как поведет себя разрушительный ураган «Милтон» в США

— Случилось непонятное, необъяснимое. Он снизил свою интенсивность до третьей категории, а на выходе с полуострова — до первой. Но при этом скорость ветра достигала 100−105 миль в час, а это 160−165 километров в час. То есть тоже достаточно большие значения, — уточнил эксперт.