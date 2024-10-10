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«Случилось необъяснимое»: как поведет себя разрушительный ураган «Милтон» в США

Ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, принес с собой мощные торнадо. Они разрушили порядка 125 домов. К тому же многие жители Флориды остались без электричества из-за разгула стихии. Что известно о «Милтоне» и как он поведет себя дальше, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, принес с собой мощные торнадо. Они разрушили порядка 125 домов. К тому же многие жители Флориды остались без электричества из-за разгула стихии. Что известно о «Милтоне» и как он поведет себя дальше, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снизил интенсивность

Изначально прогнозировалось, что ураган «Милтон» достигнет шестой, пока еще не существующей категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако, добравшись до суши, он снизил свою категорию.

Тысячи разрушенных домов и жизней: семь самых смертоносных ураганов в истории США.

— Случилось непонятное, необъяснимое. Он снизил свою интенсивность до третьей категории, а на выходе с полуострова — до первой. Но при этом скорость ветра достигала 100−105 миль в час, а это 160−165 километров в час. То есть тоже достаточно большие значения, — уточнил эксперт.

В небольшом городе Санкт-Петербург около Тампы выпало 16 дюймов осадков. Это приблизительно 380−390 миллиметров, объяснил синоптик.

— Это около трети годовой нормы осадков для Москвы. А ко всему прочему перед приближением этого урагана Национальная служба погоды США зафиксировала 27 торнадо, которые привели к жертвам, — добавил собеседник «ВМ».

Уйдет в океан

Электричества лишились более двух миллионов жителей Флориды. Таковы последствия уже третьего урагана, который посетил штат в этом году.

— В ближайшие час-два «Милтон» покинет Флориду и уйдет в океан, где прекратит свое существование. А властям штата придется разгребать последствия, — отметил эксперт.

Во Флориде во время разгула урагана было зафиксировано большое число торнадо — 27. Чтобы накопить такое количество в России, нужно прожить 10 лет, добавил Шувалов.