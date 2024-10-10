«Случилось необъяснимое»: как поведет себя разрушительный ураган «Милтон» в США

Ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, принес с собой мощные торнадо. Они разрушили порядка 125 домов. К тому же многие жители Флориды остались без электричества из-за разгула стихии. Что известно о «Милтоне» и как он поведет себя дальше, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Изначально прогнозировалось, что ураган «Милтон» достигнет шестой, пока еще не существующей категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако, добравшись до суши, он снизил свою категорию.
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— Случилось непонятное, необъяснимое. Он снизил свою интенсивность до третьей категории, а на выходе с полуострова — до первой. Но при этом скорость ветра достигала 100−105 миль в час, а это 160−165 километров в час. То есть тоже достаточно большие значения, — уточнил эксперт.
В небольшом городе Санкт-Петербург около Тампы выпало 16 дюймов осадков. Это приблизительно 380−390 миллиметров, объяснил синоптик.
— Это около трети годовой нормы осадков для Москвы. А ко всему прочему перед приближением этого урагана Национальная служба погоды США зафиксировала 27 торнадо, которые привели к жертвам, — добавил собеседник «ВМ».
Электричества лишились более двух миллионов жителей Флориды. Таковы последствия уже третьего урагана, который посетил штат в этом году.
— В ближайшие час-два «Милтон» покинет Флориду и уйдет в океан, где прекратит свое существование. А властям штата придется разгребать последствия, — отметил эксперт.
Во Флориде во время разгула урагана было зафиксировано большое число торнадо — 27. Чтобы накопить такое количество в России, нужно прожить 10 лет, добавил Шувалов.