Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

В конфликте, в частности, участвовали бывший боец ММА, чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев и другие уроженцы республик Северного Кавказа. Всего по делу были арестованы 30 человек. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».