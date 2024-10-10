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Новые муниципальные округа появятся в Иркутской области

Решение будет приниматься на сессии Законодательного Собрания региона.

Источник: Законодательное Собрание Иркутской области

По итогам заседания комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области вынесена рекомендация к принятию сразу пяти законопроектов, касающихся создания муниципальных округов.

Так, преобразования в части управления территориями ждут Иркутский, Качугский, Жигаловский и Нукутский районы. Кроме того, во втором чтении будет рассматриваться законопроект по объединению поселений в Заларинском районе.

На ближайшей сессии областного парламента, которая пройдет 16 октября, депутатам будет представлен доклад о состоянии местного самоуправления в 2023 году. Его подготовила Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. Исполнительный директор ассоциации Зоя Масловская пояснила членам комитета, что речь пойдет о ходе реализации нацпроектов, о кадровой ситуации на муниципальной службе, а также о наиболее актуальных вопросах, с которыми обращаются к властям местные жители.

Войдет в повестку ближайшей сессии и вопрос о кандидатах для награждения почетными грамотами Заксобрания — список был согласован комиссией по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Законодательном Собрании Приангарья обсудили необходимость увеличения субсидии муниципалитетам на покупку оборудования для малокомплектных школ, в том числе и спортивного инвентаря.