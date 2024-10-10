Артём Жога подвёл итог своей поездки в Челябинск

В начале дня Артём Жога встретился с губернатором Челябинской области и обсудил с ним вопросы экономики и промышленности региона. Затем полпред встретился с южноуральскими тружениками, 20 из которых получили от него награды и звания. Также Артём Жога посетил центр поддержки участников СВО.
Полпред увидел своими глазами челябинский метеорит. Экскурсию для него провели губернатор и работники исторического музея Южного Урала. Одним из экспонатов этого музея является осколок того самого метеорита, который упал в Челябинске в 2013 году.
Вечером, когда на улице совсем стемнело, губернатор и полпред вместе отправились на набережную реки Миасс. Вместе они посетили выставку «Сад камней».
«Я хоть и недолго нахожусь на Урале, но первые впечатления — это восторг!» — написал своём telegram-канале Артём Жога. Высоко оценил он не только работу, которую ведут в Челябинской области, но и самих людей, которых полпред назвал приветливыми, трудолюбивыми, патриотичными и гостеприимными.