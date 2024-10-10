Артём Жога подвёл итог своей поездки в Челябинск

«Я хоть и недолго нахожусь на Урале, но первые впечатления — это восторг!» — написал своём telegram-канале Артём Жога. Высоко оценил он не только работу, которую ведут в Челябинской области, но и самих людей, которых полпред назвал приветливыми, трудолюбивыми, патриотичными и гостеприимными.