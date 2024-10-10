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Прекращение огня, выборы в США и квадроберы. Темы брифинга Пескова

Сигналы об условиях готовности Киева к прекращению огня, выборы в США и квадроберы стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

У российского лидера также запланированы две закрытые встречи.

Вечером глава государства вылетит в Ашхабад.

О сигналах от Киева

Москва не получала никаких сигналов об условиях готовности Киева к прекращению огня: «Много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счет никто не предпринимает».

О квадроберах

Кремль не интересуется темой квадроберов: «Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня».

О контактах Путина и Трампа

Утверждения о том, что Путин якобы мог созваниваться с Дональдом Трампом уже после окончания его президентства, недостоверны: «Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, — это неправда».

О ситуации на Ближнем Востоке

Последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке будут для региона катастрофическими: «Даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии».

О выборах в США

Тема России и Владимира Путина регулярно используется в президентской гонке в США, но вряд ли это может еще больше испортить отношения двух стран: «Это вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры, но это реальность, которую мы наблюдаем. В целом вряд ли это может навредить сейчас нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может опустить их на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается».

О военнослужащих КНДР

Утверждения, что военнослужащие Корейской народной армии участвуют в спецоперации, являются «информационной уткой».

Об одежде российского производства

Путин очень активно пользуется одеждой отечественных производителей: «Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию».

О магнитных бурях

Магнитные бури, ощущаемые сейчас в российской столице, не повлияли на работу в Кремле: «Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо».

Об урагане в США

Вопросы влияния урагана «Милтон» в США на мероприятия НАТО, где планировалось обсудить поддержку Украины, не входят в число забот Кремля: «Непогода на другом континенте — это не наша забота».

Об обмене антиковидным оборудованием с США

Многие страны в начале пандемии обменивались оборудованием для лечения коронавируса и тест-системами: «И тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ. А американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. Конечно, тогда это был буквально штучный товар — их просто не было много».

Песков Дмитрий