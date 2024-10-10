Прекращение огня, выборы в США и квадроберы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
У российского лидера также запланированы две закрытые встречи.
Вечером глава государства вылетит в Ашхабад.
О сигналах от Киева
Москва не получала никаких сигналов об условиях готовности Киева к прекращению огня: «Много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счет никто не предпринимает».
О квадроберах
Кремль не интересуется темой квадроберов: «Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня».
О контактах Путина и Трампа
Утверждения о том, что Путин якобы мог созваниваться с Дональдом Трампом уже после окончания его президентства, недостоверны: «Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, — это неправда».
О ситуации на Ближнем Востоке
Последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке будут для региона катастрофическими: «Даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии».
О выборах в США
Тема России и Владимира Путина регулярно используется в президентской гонке в США, но вряд ли это может еще больше испортить отношения двух стран: «Это вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры, но это реальность, которую мы наблюдаем. В целом вряд ли это может навредить сейчас нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может опустить их на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается».
О военнослужащих КНДР
Утверждения, что военнослужащие Корейской народной армии участвуют в спецоперации, являются «информационной уткой».
Об одежде российского производства
Путин очень активно пользуется одеждой отечественных производителей: «Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию».
О магнитных бурях
Магнитные бури, ощущаемые сейчас в российской столице, не повлияли на работу в Кремле: «Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо».
Об урагане в США
Вопросы влияния урагана «Милтон» в США на мероприятия НАТО, где планировалось обсудить поддержку Украины, не входят в число забот Кремля: «Непогода на другом континенте — это не наша забота».
Об обмене антиковидным оборудованием с США
Многие страны в начале пандемии обменивались оборудованием для лечения коронавируса и тест-системами: «И тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ. А американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. Конечно, тогда это был буквально штучный товар — их просто не было много».