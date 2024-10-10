Прекращение огня, выборы в США и квадроберы. Темы брифинга Пескова

Тема России и Владимира Путина регулярно используется в президентской гонке в США, но вряд ли это может еще больше испортить отношения двух стран: «Это вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры, но это реальность, которую мы наблюдаем. В целом вряд ли это может навредить сейчас нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может опустить их на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается».