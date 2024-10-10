В Волгоградской облдуме появится новый депутат

Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект повестки дня заседания ИКВО, этот документ вручат Александру Чечурову, руководителю исполкома Волгоградского реготделения «Единой России».
Напомним, избранный в регпарламент Сергей Горняков сложил с себя полномочия депутата в связи с тем, что областная дума направила его сенатором в Совет Федерации, где он совместно с Николаем Семисотовым продолжит работу уже в рамках второго срока пребывания в верхней палате российского парламента.
Освободившееся место в областной думе займет теперь Александр Чечуров, который также шел по списку кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого «ЕР».