В Волгоградской облдуме появится новый депутат

Напомним, избранный в регпарламент Сергей Горняков сложил с себя полномочия депутата в связи с тем, что областная дума направила его сенатором в Совет Федерации, где он совместно с Николаем Семисотовым продолжит работу уже в рамках второго срока пребывания в верхней палате российского парламента.