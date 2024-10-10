В Госдуме признали нехватку крематориев в Екатеринбурге и Москве

«Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — до 70 процентов погребений осуществляется именно в них. Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее», — передает слова депутата «Парламентская газета».
Она отметила, что сейчас погребением могут заниматься только муниципальные организации. Решением проблемы, по словам парламентария, могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства — то есть с привлечением коммерческого капитала.
ЕАН сообщал, что ранее с предложением внести поправки в закон обратились к депутату Разворотневой представители ассоциации «Похоронные организации Урала». Причиной для такой инициативы стали неудачные попытки принять новый закон о деятельности частных похоронных бюро, кладбищ, крематориев. Директор ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов, в свою очередь, заявил, что в крупных городах кремация является популярным способом погребения, кроме того, это вдвое дешевле традиционных похорон. По его словам, мощностей не хватает: на один крематорий должно быть не более 500 тыс. жителей. Сейчас этот показатель составляет 3,8 млн человек.