В Госдуме признали нехватку крематориев в Екатеринбурге и Москве

ЕАН сообщал, что ранее с предложением внести поправки в закон обратились к депутату Разворотневой представители ассоциации «Похоронные организации Урала». Причиной для такой инициативы стали неудачные попытки принять новый закон о деятельности частных похоронных бюро, кладбищ, крематориев. Директор ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов, в свою очередь, заявил, что в крупных городах кремация является популярным способом погребения, кроме того, это вдвое дешевле традиционных похорон. По его словам, мощностей не хватает: на один крематорий должно быть не более 500 тыс. жителей. Сейчас этот показатель составляет 3,8 млн человек.