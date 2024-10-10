Расширение союза и новые правила игры: о чем могут договориться страны БРИКС в Казани

Все решения на подобном форуме принимаются в рамках неофициальных правил и договоренностей — например, действует принцип консенсуса, общего согласия на то или иное решение объединения (например, на совместное заявление). И ни у кого нет права вето вроде права вето у пяти государств в ООН — членов Совета Безопасности ООН. То есть нет формализации, официально оформленных процедур функционирования организации — все происходит именно на негласных договоренностях.