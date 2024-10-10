На Кубани местные депутаты поддержали 62 федеральных закона

Среди поддержанных кубанскими парламентариями изменения в Семейный, Градостроительный, Налоговый, Трудовой, Жилищный, Бюджетный кодексы, а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Помимо этого, положительный отзыв получили корректировки целого ряда других федеральных законов. Речь идет о таких, как о бесплатной юридической помощи, об ответственном обращении с животными, о сельскохозяйственной кооперации, о крестьянском (фермерском) хозяйстве, о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, об основах государственного регулирования торговой деятельности, об актах гражданского состояния, об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), о физической культуре и спорте, о мелиорации земель, об особо охраняемых природных территориях, об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, о концессионных соглашениях, о гражданстве, о пожарной безопасности и других.
В частности, депутаты ЗСК одобрили изменения в статью 1 Семейного кодекса РФ в части сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Поддержку получили и корректировки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся возможности определения субъектами Российской Федерации перечня административных правонарушений, по которым возможна уплата половины размера административного штрафа.
Положительно были оценены и поправки в отдельные законодательные акты, устанавливающие меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги детям-сиротам. Также позитивный отклик получили и изменения в статью 34643 части второй Налогового кодекса РФ, расширяющие виды предпринимательской деятельности для применения патентной системы налогообложения. Кроме этого, кубанские депутаты одобрили поправки в статью 24 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», расширяющие перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
— Вопросы, предложенные к рассмотрению коллегами из Госдумы и внесенные в сессионную повестку, призваны усовершенствовать действующее законодательство в самых разных сферах жизни. Это позволяет своевременно адаптировать федеральную нормативную правовую базу к нынешним реалиям и отвечает постоянно меняющимся запросам и потребностям общества.
Отмечу, что многие законопроекты, которые сегодня обсуждались, актуальны и для Краснодарского края. Причем речь идет не только о документах, определяющих дальнейшее развитие знаковых для нашего субъекта отраслей экономики — сельского хозяйства, санкура и ряда других, но и осуществляющих правовое регулирование в таких сферах, как, скажем, охрана объектов культурного наследия или заключение концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ, — прокомментировал принятые постановления председатель ЗСК Юрий Бурлачко.