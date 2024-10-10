На Кубани местные депутаты поддержали 62 федеральных закона

Помимо этого, положительный отзыв получили корректировки целого ряда других федеральных законов. Речь идет о таких, как о бесплатной юридической помощи, об ответственном обращении с животными, о сельскохозяйственной кооперации, о крестьянском (фермерском) хозяйстве, о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, об основах государственного регулирования торговой деятельности, об актах гражданского состояния, об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), о физической культуре и спорте, о мелиорации земель, об особо охраняемых природных территориях, об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, о концессионных соглашениях, о гражданстве, о пожарной безопасности и других.